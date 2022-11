E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 6 novembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 6 novembre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla crisi energetica che sta colpendo i vari paesi europei e sui vari provvedimenti di alcuni comuni italiani per far fronte ai rincari energetici. Vi parleremo di un particolare taxi volante totalmente elettrico che ha fatto il suo primo volo di prova a Dubai e delle abitudini negative degli italiani che sono dei veri e propri accumulatori di RAEE, i rifiuti elettrici ed elettronici. Vi mostreremo l’innovativo sistema EFR (Ecological Food Recycler), una tecnologia capace di recuperare e valorizzare gli scarti organici alimentari di tutti i tipi in modo sostenibile. Vi racconteremo del progetto interregionale Italia-Slovenia Acquavitis, coordinato dal gruppo d'idrogeologia dell’Università di Trieste finalizzato alla comprensione delle dinamiche di accumulo e utilizzo dell’acqua nei vigneti per delineare nuove strategie di utilizzo di questa risorsa fondamentale. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.