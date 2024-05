E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 5 maggio

Il nostro magazine green all’insegna della sostenibilità torna in onda domenica 5 maggio alle 14:00 su Italia 1

Domenica 5 maggio alle 14:00 su Italia 1 torna l’appuntamento green con E-Planet. Andremo in barca con il fumettista e velista Davide Besana, che insegna il rispetto per la natura ai bambini. Parteciperemo a un Restart Party, in cui viene data una seconda vita agli oggetti. Parleremo dell’inquinamento da vinili e di un Festival che mette al centro la luce e l’acqua. Assaggeremo una nuova ricetta di Marisa Maffeo, nella nuova rubrica di cucina green. Daremo i numeri con le pagelle in…sostenibili, assegnando dei voti positivi o negativi alle principali notizie della settimana. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

Questi sono solo alcuni dei molti argomenti che tratteremo nella prossima puntata, che sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.