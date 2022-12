E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 4 dicembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 4 dicembre alle 13.45 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sul mercato delle auto elettriche, con un focus sulle difficoltà che la transizione sostenibile sta incontrando. Parleremo di un’auto a energia solare tutta italiana, realizzata da un gruppo di studenti provenienti da istituti tecnici industriali e universitari e che parteciperà al “Bridgestone World Solar Challenge 2023” in Australia. Conosceremo meglio anche un altro progetto Made in Italy, sviluppato per conservare la neve della stagione precedente e riutilizzarla per l’apertura degli impianti sciistici. Vi mostreremo il viaggio di due amici con la passione per l’ambiente e per il trekking, che hanno affrontato un cammino di 1200 km e si sono impegnati a piantare un albero per ogni chilometro percorso. In vista del Natale andremo a Siror, scenografico paese di montagna situato nella Valle di Primiero che ogni anno propone il suo caratteristico Mercatino di Natale, il più antico di tutto il Trentino, con un’attenzione particolare al rispetto per l’ambiente. Avremo un nuovo appuntamento con la rubrica E-Christmas, che ci accompagnerà fino a Natale con degli accorgimenti per vivere le feste in modo più green.

Vi parleremo di Extreme E, l’unico mondiale per Suv totalmente elettrici del pianeta, che domenica scorsa ha chiuso la stagione 2022 in Uruguay tra incidenti spettacolari e un finale a sorpresa. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

