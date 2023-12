E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 3 dicembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 3 dicembre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando di un progetto che a Milano ha unito natura, scienza e innovazione: Prospettiva Terra. Andremo in Veneto, dove una giovane startup ha sviluppato una linea cosmetica virtuosa per dare nuova vita ai sottoprodotti dell’uva. Un esempio di creatività ed economia circolare. Vi mostreremo anche il primo impianto algovoltaico in Italia e scopriremo perché c’è stato un aumento del costo del cacao, dello zucchero e del succo d'arancia. Conosceremo meglio le problematiche legate alla produzione della lana italiana e scopriremo un progetto che ha l'obiettivo di rendere la filiera più sostenibile.

Parleremo della nuova stagione di Formula E, che il 13 gennaio prenderà il via a Città del Messico. Nel 2024 l’Italia ospiterà ancora il mondiale totalmente elettrico, ma su un nuovo celebre palcoscenico.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.