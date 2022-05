E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 29 maggio

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 29 maggio alle 13.45 su Italia 1

inizieremo dall’impatto ambientale di un’auto elettrica che, considerando il ciclo di vita completo, ha un’impronta carbonica inferiore di 29 volte rispetto a un’auto endotermica. Parleremo delle api e dell’apporto fondamentale che garantiscono alla biodiversità del nostro pianeta. Vi mostreremo l’impianto fotovoltaico galleggiante più grande d’Europa installato nel bacino artificiale di Alqueva, in Portogallo. Nel secondo episodio del nostro viaggio lungo la nostra penisola per darvi dei consigli per delle vacanze sostenibili vi porteremo nel regno della “Regina delle rose”, Maresa del Bufalo, creatrice di uno splendido giardino a pochi chilometri dal caos della Capitale, diventato meta turistica per i romani e non solo.

Nella nuova puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il delicato equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela di ecosistemi e comunità. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta che il prossimo weekend darà spettacolo a Giacarta, in Indonesia. La puntata sarà disponibile su

Mediaset Infinity

in replica domenica notte su Italia 1

Focus

e sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.