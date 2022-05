Il 20 maggio è la Giornata Mondiale delle Api

Ogni anno

il 20 maggio ricorre la Giornata Mondiale delle Api

World Bee Day

. Il, nato il 18 ottobre 2017 per volontà dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli insetti impollinatori per l’equilibrio e la biodiversità degli ecosistemi e far riflettere sui pericoli che minacciano la loro sopravvivenza. Le api, spostandosi da un fiore all’altro, attraverso l’impollinazione svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell’equilibrio ecologico e della biodiversità naturale.

Salvare le api per salvare anche noi stessi

FAO

La scomparsa delle api metterebbe quindi in pericolo anche la sicurezza alimentare dell’uomo

Slovenia

. Gli impollinatori, infatti, contribuiscono complessivamente alla produzione di oltre il 75% delle colture alimentari mondiali e secondo la(Food and Agricolture Organization of the United Nations) supportano la produzione di 87 dei principali prodotti agricoli mondiali come mele, fragole, caffè e cacao, solo per citarne alcuni.. L’anniversario coincide con la data di nascita di Anton Janša (1734 – 1773) che nel XVIII secolo fu un pioniere delle tecniche di apicoltura moderne nel suo paese natale, la. Il paese balcanico ha promosso la celebrazione e riconosciuto l’importanza vitale di questi insetti e per primo nel 2011 ha vietato l’uso di pesticidi a danno delle api sul territorio nazionale.