E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 22 maggio

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 22 maggio alle 14.00 su Italia 1

Mediaset Infinity

replica domenica notte all'1.45 su Italia 1

Focus

inizieremo parlando del litio, il nuovo oro bianco che oggi sta influendo sulle strategie industriali. Vi mostreremo Oceanix, la prima città galleggiante al mondo che sorgerà in Corea del Sud, 75 ettari all’insegna della circolarità e della sostenibilità. Vi porteremo a Bressanone per scoprire una galleria a cielo aperto con installazioni di acqua e luce per sensibilizzare sulle tematiche ambientali. Inizieremo un viaggio lungo la nostra penisola per darvi dei consigli per delle vacanze sostenibili. In questo primo episodio partiremo dalla Liguria, la regione d’Italia regina di Bandiere Blu. Nella nuova puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo il problema dei migranti climatici. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta che lo scorso weekend ha dato spettacolo sul tracciato dello storico aeroporto di Tempelhof di Berlino. La puntata sarà disponibile su, in, dopo Pressing, e sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.