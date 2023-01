E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 22 gennaio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 22 gennaio alle 14.00 su Italia 1 inizieremo con un focus sul fenomeno delle ecomafie, dei crimini legati all’ambiente e del fatturato annesso.

Parleremo dell’impegno del Principe William nella cura del Pianeta, che si traduce in un premio internazionale: l’Earthshot Prize. Conosceremo meglio uno studio tedesco che riguarda tegole fotovoltaiche e termiche in grado di produrre calore ed elettricità dal sole. Andremo a Procida, dove è stata sviluppata una soluzione sostenibile al problema della zanzara tigre e a Milano, dove si può visitare il Balloon Museum, una mostra pop air itinerante dedicata alla Balloon & Inflatable Art che vuole unire l’arte, il divertimento e l’attenzione per l’impatto ambientale. Scopriremo infine l’iniziativa Beyond Epica, un progetto di perforazione dei ghiacci in Antartide alla ricerca di indizi sul clima del passato, coordinato dall'Istituto di scienze polari (Isp) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

Vi parleremo della nona stagione di Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del Pianeta, che è iniziata settimana scorsa in Messico e che proseguirà con la seconda tappa a Riyad. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.