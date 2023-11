E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 19 novembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 19 novembre alle 13.45 su Italia 1 inizieremo parlandovi di un progetto che guida i giovani a riscoprire luoghi abbandonati e a intraprendere un lavoro a contatto con la natura: quello dei pastori. Vi racconteremo anche di un’iniziativa che permette agli alberi di Napoli di “parlare”, grazie a un QR Code, e che trasforma la salute delle piante in una forma d’arte. Vi mostreremo le immagini di un sottomarino norvegese che desalinizza l’acqua del mare e vi illustreremo uno studio secondo il quale nel 2050 il 72% dell’energia prodotta sarà quella solare. Andremo a Varese, per scoprire la bellezza di Villa Panza, un luogo unico in cui l’arte si intreccia alla natura. Impareremo come l’alta cucina possa essere sostenibile, grazie al WWF e alla chef Antonia Klugmann.

Parleremo di Formula E, che il 13 gennaio tornerà con una nuova stagione, partendo da Città del Messico. L’unica squadra ad avere due campioni del mondo nel box è la francese DS, che vi faremo conoscere meglio.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.