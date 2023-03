E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 19 marzo

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 19 marzo alle 14.00 su Italia 1 inizieremo analizzando il rapporto tra la produzione di rifiuti e PIL, in Italia, Francia e Germania. Parleremo dell’allarme siccità che sta colpendo il nostro Paese, facendo un punto sul fenomeno insieme al meteorologo Andrea Giuliacci. Scopriremo un progetto di recupero degli alberi caduti durante la tempesta Vaia e conosceremo meglio uno studio sugli effetti benefici dello smart working sul livello di inquinamento nelle città. Andremo in Lapponia, per parlare di mobilità elettrica.

Vi parleremo della nuova stagione della Formula E, l’unico mondiale elettrico del pianeta, che sabato prossimo sbarcherà in Brasile per la quinta tappa dell’anno e anche questa volta sarà ancora la Porsche la squadra da battere.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.