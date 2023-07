E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 16 luglio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 16 luglio alle 13.45 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla posizione della Corte dei conti europea sugli obiettivi 2030 in materia di energia e clima. Andremo in Puglia, per spiegarvi cosa sono l’agricoltura e la lombricoltura, utili per ridare vitalità ai suoli, e a Monaco, dove per il terzo anno consecutivo, il team UniBoAT si è classificato al primo posto assoluto nella categoria Energy Class dell’Energy Boat Challenge 2023. Vi parleremo anche di uno studio dell’ENEA sul fotovoltaico in Italia e di una giovane startup italiana che ha puntato su sostenibilità ed economia circolare realizzando abiti con gli scarti della lavorazione del marmo.

Vi parleremo di Extreme-E, che lo scorso weekend ha corso in Sardegna. Come sempre, l’impegno del campionato per Suv totalmente elettrici è andato oltre l’aspetto sportivo. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.