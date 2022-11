E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 13 novembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 13 novembre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla crisi energetica che sta colpendo i vari paesi europei e in particolare sulle criptovalute, che bruciano l’energia di una nazione di medie dimensioni.

Affronteremo il problema dell’inquinamento atmosferico, che nelle principali città del nostro Paese ha superato i livelli di guardia. Vi mostreremo un innovativo drone solare tutto italiano in grado di rilevare incendi e di volare autonomamente per ben otto ore. Parleremo anche di un importante progetto che unisce l’Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Università di Dubai nel segno della sostenibilità e della tutela delle mangrovie e del loro delicato habitat. Analizzeremo il drammatico bilancio del WWF sulla fauna selvatica scomparsa negli ultimi 50 anni. Andremo ad Alba, dove la storica Fiera del Tartufo Bianco è tornata con un’edizione green per riflettere sul tema dei cambiamenti climatici e sull’urgenza di agire per fermarli.

Vi parleremo di Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta che si avvicina ai test collettivi di Valencia, in vista della nuova stagione al via a gennaio in Messico.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.