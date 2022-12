E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 11 dicembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 11 dicembre alle 13.45 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sul mercato delle auto elettriche e sull’inflazione che sta facendo sbandare il settore. Parleremo di un SUV elettrico dal cuore tutto italiano, con un’autonomia di 800 km. Conosceremo anche un altro progetto Made in Italy, che ha sviluppato un asfalto riciclato al 70% in grado di ridurre i consumi energetici e abbattere l’emissione di CO2. Vi mostreremo un focus sulla crisi che sta colpendo i ghiacciai e vedremo quali, tra quelli mondiali, preoccupano di più da qui ai prossimi trent’anni, con un commento del meteorologo Andrea Giuliacci.

Avremo un nuovo appuntamento con la rubrica E-Christmas, che ci accompagnerà fino a Natale con degli accorgimenti per vivere le feste in modo più green.

Vi parleremo di Formula E, che si avvicina alla nuova stagione, al via il 14 gennaio a Città del Messico, e daremo un’occhiata alle nuove auto. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.