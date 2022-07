E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 10 luglio

Nella prossima puntata di

inizieremo parlando dello stop del 2035 alla vendita di nuove auto ad alimentazione endotermica. Vi faremo scoprire la sostenibilità di Caorle, un borgo artistico a meno di un’ora da Venezia, e della Brussa, un luogo magico ricco di biodiversità. Vi parleremo di alcuni particolari “super-vermi” capaci di mangiare e digerire i rifiuti di polistirolo grazie a un enzima batterico presente all’interno del loro intestino. Andremo nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, la più antica area protetta d’Italia, che proprio quest’anno celebra il suo centenario. Nell’ultimo episodio del nostro viaggio lungo la nostra penisola per darvi dei consigli per delle vacanze sostenibili vi parleremo del turismo lacustre, l’Italia vanta infatti alcuni tra i laghi più belli d’Europa. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta che il prossimo weekend correrà a New York, una doppia gara fondamentale per la corsa al titolo elettrico. La puntata sarà disponibile sue sucon il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.