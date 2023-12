E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 10 dicembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 10 dicembre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo portandovi nel nuovo Museo della Natura e dell'Uomo dell'Università di Padova, che racconta la storia del pianeta Terra facendoci riflettere sulle problematiche legate al futuro. Parleremo dei costi esorbitanti dei disastri climatici e di un progetto portato avanti nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, in Campania, per rendere più sostenibile la convivenza tra pescatori e delfini. Andremo a New York, dove entro il 2025 un elicottero elettrico a guida autonoma, che sta completando i voli di prova, porterà i passeggeri dall’aeroporto di JFK a Manhattan. Vi mostreremo il nuovo Parco di Palazzo Te, con cui Mantova ha rinnovato il suo cuore verde. Una cornice sostenibile che arricchisce la bellezza di un monumento patrimonio dell’UNESCO. Conosceremo una nuova campagna dell’associazione Marevivo: “BlueFishers”, progetto nato per combattere l’inquinamento marino da polistirolo, coinvolgendo i pescatori della piccola pesca artigianale nella sostituzione delle cassette di polistirolo con quelle riutilizzabili e riciclabili.

Torneremo a parlare di Extreme E, l’unico campionato per Suv totalmente elettrici che lo scorso weekend si è chiuso in Cile e che anche quest’anno ha realizzato, nei luoghi che hanno ospitato le corse, molti progetti per la cura dell’ambiente.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.