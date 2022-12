E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 1 gennaio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 1 gennaio alle 13.45 su Italia 1 inizieremo con un curioso fenomeno che sta coinvolgendo le Cascate del Niagara, il cui rumore a Niagara Falls è ormai coperto dal ronzio incessante del mining, la tecnologia per creare bitcoin.

Vi parleremo di un progetto dell’associazione Marevivo, che nel Mar Ligure si è impegnata a rimuovere le cosiddette reti fantasma, una trappola per la flora e la fauna marina. Restando nell’ambito del mare, scopriremo anche un’altra iniziativa, quella di Ogyre, la prima piattaforma italiana di “fishing for litter”, la pesca dei rifiuti, raccolti da un network di pescatori in diversi Paesi del mondo e riportati a terra per un corretto smaltimento. Vi mostreremo un innovativo bio-materiale del futuro, sviluppato da una design company italiana a partire dai funghi, come alternativa sostenibile ai materiali più inquinanti per l’interior design e l’architettura. Andremo poi vicino Piacenza, per conoscere la prima azienda agricola che produce metano bio con un distributore per il pubblico.

Vi parleremo di Formula E, che il 14 gennaio a Città del Messico ripartirà con la nona stagione e con delle auto completamente nuove. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.