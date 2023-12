E-Garden: come curare la Stella di Natale

Il suo nome di battesimo è Poinsettia, ma è conosciuta da tutti noi come Stella di Natale. Una pianta tropicale, fotoperiodica, apprezzata per via delle sue foglie rosse, bianche o screziate di rosa. Nell’episodio di oggi vi sveliamo i trucchi fondamentali per mantenerla bellissima anche dopo le festività natalizie.

Ha innanzitutto bisogno di elevati livelli di luminosità per mantenere i suoi colori intensi e brillanti. Proprio per questa ragione vi consiglio di coltivarla in un angolo della casa dove possa ricevere molta luce naturale. Attenzione però a esporla direttamente ai raggi del sole, perché si potrebbero danneggiare le sue bellissime brattee, o in ambiente troppo buio perché ingiallirebbero rapidamente.

Unsplash

L’ideale è annaffiarla una volta a settimana evitando di bagnare le foglie. Potete mettere il vaso in una bacinella con dell’acqua a temperatura ambiente, così che sia la pianta ad assorbire la quantità necessaria, e dopo qualche minuto prelevate il vaso lasciando scolare la quantità in eccesso.

La Stella di Natale è una pianta freddolosa ed è molto sensibile alle correnti d’aria e al calore. Quindi lontano da ingressi, camini, stufe e termosifoni. Coltivatela in un range di temperature che va dai 16 ai 20 gradi circa.

Buon E-Garden a tutti!