Dal Salento alla Grecia con il Giro dei Venti

Diciotto squadre, ognuna delle quali composta da due ciclisti e due velisti per un volo

dal Salento a Corfù

partenza da Santa Maria di Leuca

Giro dei Venti

ciclismo e velismo

Sostenibilità, educazione e rispetto per l'ambiente

territorio e cultura

i più giovani

sport

di cinque giorni. Tre tappe in bici con. Due veleggiate nelle acque dell'Adriatico e dello Ionio. Ilè la prima manifestazione sportiva amatoriale ad aver unitotra le coste salentine e quelle greche., oltre alla valorizzazione di. Il tutto con un centinaio di studenti, tra istituti superiori e università, con l'obiettivo di sensibilizzaread avere a cuore il proprio benessere e la propria formazione anche grazie allo

Facebook

Da Santa Maria di Leuca ad Otranto, per la prima tappa pedalando. Il giorno successivo in barca verso Corfù, palcoscenico della seconda manche ciclistica, prima di rientrare in Salento per

chiudere sempre in sella toccando Gallipoli

natura, storia, benessere e fair play

ammirare il paesaggio

Un evento straordinario dove si sono intrecciati. Lo sport al centro, tutto attorno il tempo lento, per apprezzare aria e luoghi, scorci e tramonti. E un percorso, quello dedicato alla vela, tecnicamente non troppo impegnativo proprio per, grande protagonista del Giro dei Venti.