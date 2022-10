Aziende sostenibili: la visione di Fileni

In Italia il mondo degli allevamenti è da sempre al centro di grandi polemiche. Ci sono però realtà che dimostrano un’attenzione particolare all’impatto ambientale dell’allevamento. Un pilastro della filosofia produttiva dell’azienda marchigiana Fileni, primo produttore nazionale di proteine biologiche. “Fileni da sempre ha scelto di diventare un’azienda diversa dalle altre. Il nostro processo di filiera è estremamente virtuoso. Non a caso abbiamo deciso un paio di anni fa di proclamare il nostro manifesto della sostenibilità: sono sette punti chiari su cui ci impegniamo, è una dichiarazione d'intenti, è un modo di fare business diverso a supporto delle persone, della comunità, dando valore al territorio e cercando di essere tanto più sostenibili possibili in tutte le fasi della filiera produttiva” spiega Simone Santini, General Manager-CCO Fileni.

Uno dei punti chiave del manifesto è proprio la nettizzazione dell’impatto delle emissioni di CO2: tutto il perimetro produttivo è completamente carbon neutral e vengono acquistate esclusivamente energie rinnovabili. La tutela del benessere animale è alla base della filosofia di Fileni che dallo scorso anno si è impegnata a rispettare i criteri dello European Chicken Commitment. “Significa prenderci un impegno chiaro sul metodo di allevamento. Il biologico è un po’ la punta della piramide di tutto questo: noi alleviamo gli animali seguendo il ciclo naturale della loro vita. Il terreno è biologico e gli alimenti sono solo esclusivamente mangimi biologici. Fileni non è solamente biologico, adotta tecniche di benessere animale, una metodologia d’allevamento naturale su tutti gli allevamenti” continua Simone Santini.

Il concetto di sostenibilità è esteso al territorio e all’integrazione delle persone: al centro l’ambiente e il benessere dell’individuo. Una filiera interamente controllata e gestita in ogni sua fase. Un'attenzione a 360 gradi che comprende anche il packaging: realizzato totalmente con materiali compostabili o di carta riciclata.

“Oggi Fileni è in grado di offrire tutte le proteine animali biologiche e lo fa attraverso tutte le sue filiere. La nostra prima fase produttiva è quella di coltivare i campi con metodo biologico rigenerativo” racconta Roberta Fileni, Vicepresidente Fileni. L'impegno per il biologico e l'adesione a modelli etico ambientali hanno portato alla certificazione B Corp (B-Corporation). “Abbiamo iniziato la produzione dei nostri animali con metodo biologico più di vent’anni fa. Siamo riusciti nel corso di quest’anno a certificarci B-Corp” – continua Roberta Fileni - "in Italia ci sono soltanto 150 aziende con questa certificazione, nel mondo sono 4.000. Noi siamo l’unica società produttrice di carne al mondo che è riuscita a ottenere questa certificazione”. Una visione proiettata verso la sostenibilità ambientale e sociale una filiera tracciata dal campo alla tavola.