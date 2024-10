Alla scoperta del tesoro di Punta Campanella: il pomodoro

“Sono anni che stiamo facendo un lavoro per valorizzare queste cultivar che rischiavano di essere dimenticate – ci racconta Don Alfonso che a suo tempo ospitò anche Ancel Keys, codificatore della dieta mediterranea, per i suoi studi sull’alimentazione – abbiamo abbandonato la chimica di sintesi per amore del prodotto e della genuinità. Qui coltiviamo delle materie prime non comuni che giovano di una condizione particolare”. L’esposizione ai venti, la natura del terreno e la concimazione naturale delle piantagioni fa sì che i pomodori di Punta Campanella possano crescere anche dopo l’estate con risultati al palato straordinari.