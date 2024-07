Abbattuta l’orsa Kj1

Gli altri episodi di incontro con l'uomo risalgono al 19 giugno 2017, al 6 giugno 2018, al 23 agosto 2022, all'11 giugno 2023, al 13 luglio 2023, al 12 luglio 202. L'insieme di questi eventi, scrive Ispra nel suo parere, "pone chiaramente l'orsa Kj1 ai più alti livelli di pericolosità, per la sua storia, come anche chiarito dal Rapporto Ispra-Muse (2021) che ritiene "ad alto rischio" individui con un passato simile. Per gli orsi ritenuti "ad alto rischio" il rapporto Ispra-Muse (2021) suggerisce l'immediata rimozione". L'Istituto riferisce che "non esistono altre soluzioni possibili oltre alla rimozione dell'esemplare dall'ambiente, che andrebbe attuata in tempi più rapidi possibile".