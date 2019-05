World Press Photo Exibition 2019 alla Fondazione Sozzani

Dal 12 maggio al 2 giugno la Fondazione Sozzani di Milano ospita per il venticinquesimo anno consecutivo il World Press Photo, uno dei più prestigiosi premi di fotogiornalismo. Le fotografie in mostra sono suddivise tra "scatti singoli" e "storie" per ognuna delle otto categorie, Attualità (Contemporary Issues), Ambiente (Environment), Notizie Generali (General News), Progetti a Lungo Termine (Long-­Term Projects), Natura (Nature), Ritratti (Portraits), Sport, Spot News. Il prestigioso premio World Press Photo of the Year 2019 è stato assegnato al fotografo John Moore, nella categoria "Spot News" per la foto della bambina honduregna che piange ai piedi della madre fermata dalla polizia di frontiera tra Messico e Stati Uniti.