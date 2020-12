"Voci animate", in un libro aneddoti e curiosità dei doppiatori dei cartoni

Actarus, Hiroshi, Pollon, Candy Candy, Kenshiro, Batman, Sailor Moon, Pegasus, Bart, Spongebob e tantissimi altri: chi c'era dietro questi personaggi icona dei cartoni animati degli anni '70, '80 e '90? A svelarlo sono James Garofalo e Fabrizio Ponciroli in "Voci animate" per Edizioni Teaser Lab. Si tratta di una panoramica su un'era del doppiaggio di grande sperimentazione e scoperta ed è allo stesso tempo un viaggio a ritroso nel tempo con la possibilità di ascoltare, realmente, le voci che hanno reso la nostra infanzia indimenticabile. Come? All’interno del volume sono presenti QR CODE contenenti le voci di 40 doppiatori che hanno accompagnato momenti spensierati d'infanzia.

"Voci animate", un libro unico nel suo genere, disponibile su Amazon e sul sito ufficiale Teaser Lab, è, dunque, una vera chicca per tutti coloro che considerano il doppiaggio un'arte o semplicemente hanno amato alla follia i cartoni animati degli anni ’70, ’80 e ’90, non avendone dimenticato atmosfere, suoni e, appunto, le voci dei personaggi. Così, ogni segreto viene svelato nelle interviste ai doppiatori, tra aneddoti e curiosità di un periodo d’oro.

All’interno del volume, poi, oltre a una serie di speciali dedicati alle decadi più floride dal punto di vista del doppiaggio dei cartoni animati, spazio anche un’esperienza in una vera sala di doppiaggio. Infine, come anticipato, un super regalo per tutti i lettori: disponibili, attraverso un semplice QR CODE, oltre 40 contributi audio di altrettanti amatissimi doppiatori.



Un'anteprima per i lettori di Tgcom24:

VOCI ANIMATE

di James Garofalo e Fabrizio Ponciroli

160 pagine / illustrato / colore

Oltre 40 contributi audio QR CODE

Euro 15,90