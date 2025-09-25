Uto Ughi a Tgcom24: “La musica è un faro di bellezza contro l’inciviltà e la violenza”

Proprio per supportare i giovani musicisti e per rendere accessibile il patrimonio artistico e musicale alle nuove generazioni è nata nel 2023 la Fondazione Uto Ughi, con la quale il Maestro si propone di condividere l’esperienza artistica e umana maturata in decenni di carriera, rendendo nello stesso tempo accessibile alle nuove generazioni il patrimonio artistico e musicale. La Fondazione ha sottoscritto nel 2024 un Protocollo di Intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’intento di rafforzare la presenza della musica all’interno dei percorsi educativi e formativi. Il progetto “Uto Ughi per la musica” nasce proprio da questa collaborazione: il concerto milanese, che si avvale del patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia, in collaborazione con l'Associazione Culturale Milanollo e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, è una lezione concerto introdotta dallo stesso Maestro, che legge e commenta i sonetti vivaldiani, per una serata all’insegna del dialogo tra musica e poesia e per soddisfare le curiosità del giovane pubblico.