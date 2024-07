Unesco, la Via Appia entra nel Patrimonio mondiale

"La Via Appia. Regina Viarum da oggi è patrimonio mondiale dell'umanità - continua il ministro della Cultura - . È un riconoscimento del valore della nostra storia e della nostra identità, dal quale può nascere una valorizzazione in grado di portare benefici economici ai territori interessati". Anche il sottosegretario alla Cultura con delega all'Unesco, Gianmarco Mazzi, ha messo in luce i vantaggi che ne deriveranno per il territorio: "È un grande successo soprattutto per quei milioni di italiani che vivono nei territori della Via Appia, simbolo mondiale della storia da cui proveniamo. Si aggiunge alla straordinaria affermazione ottenuta meno di un anno fa dalla lirica italiana". Si tratta della prima candidatura promossa direttamente dal ministero della Cultura, che ha coordinato tutte le fasi del processo e predisposto tutta la documentazione necessaria per la richiesta d'iscrizione nella Lista.