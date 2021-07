Tre opere per disegnare il ciclo della vita: la nuova mostra di Maurizio Cattelan a Milano

Il progetto espositivo, curato da Roberta Tenconi e Vicente Todolì, è concepito come una narrazione in tre capitoli, ognuno dedicato a una fase specifica del ciclo della vita. "Cattelan è un artista che non sceglie mai la strada più facile", spiega Tenconi. "Non viaggia in autostrada, ma prende strade minori, che a volte lo obbligano a tornare indietro, perché si rivelano dei cul-de- sac, senza via d'uscita. Si tratta di una mostra ambiziosa - prosegue la curatrice -, su cui lavoriamo da anni e che mette insieme i grandi temi ma anche le ossessioni che hanno accompagnato la carriera trentennale dell'artista".

"Breath Ghosts Blind", la nuova mostra di Maurizio Cattelan a Milano "Breath Ghosts Blind", la nuova mostra di Maurizio Cattelan a Milano Facebook 1 di 4 Breath Facebook 2 di 4 Ghosts Facebook 3 di 4 Blind Facebook 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci Dopo dieci anni dall'ultima esposizione, Maurizio Cattelan fa il suo ritorno a Milano. Il 15 luglio aprirà al pubblico Breath Ghosts Blind, una mostra che si compone di tre opere, ognuna dedicata a un capitolo del ciclo della vita. Leggi Tutto Leggi Meno

Le tre opere - L'esposizione si compone di tre opere. La prima, "Breath", è una scultura in marmo bianco di Carrara e rappresenta un uomo sdraiato in posizione fetale accanto a un cane. Un'opera che, spiegano i curatori, "da una parte potrebbe rappresentare il momento generativo, la natività, ma dall'altra anche il senso di solitudine, del disagio. Non solo dell'artista, ma di ognuno di noi".

La mostra prosegue poi con "Ghosts", dove centinaia di piccioni in tassidermia sbucano da un'architettura di un ex edificio industriale, quasi ad occupare gli spazi lasciati dagli umani. "Sembra che hanno colonizzato l'edificio. Possono essere gli abitanti del luogo ma anche dei fantasmi", spiega Tenconi. "Il piccione ha una simbologia ricchissima: è considerato un simbolo religioso, ad esempio la colomba della pace, ma anche un uccello ritenuto fastidioso. Qui ci accompagnano, ci scrutano, forse ci invitano a guardare in luoghi dove non guardiamo, ma non sappiamo se sono amici o nemici".

Infine c'è "Blind", un'alta struttura in resina nera che rievoca l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, che Cattelan ha vissuto in prima persona, mentre si trovava a New York. "Quest'opera non cristallizza nessun significato, non c'è alcuna ideologia, ma invita al rispetto e al silenzio", proseguono i curatori.

Tre opere imponenti, dunque, che trovano nello spazio di Pirelli Hangar Bicocca la loro collocazione più naturale. "È una mostra sui grandi temi dell'esistenza, sulla vita e la morte - ha spiegato il direttore artistico Vincenzo Todolì - perché quando uno nasce, già sta cominciando a morire. E questa è una delle grandi ossessioni di Cattelan. Qui non ci sono scherzi: è una mostra dove regna il silenzio, sulla perdita collettiva, sull'assenza. E a tutti noi può parlare in modo diverso".