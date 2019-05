Topolino celebra il genio di Leonardo da Vinci: Paperino arriva in Italia Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Leonardo è un genio immortale, che attraversa i secoli senza perdere il suo fascino - dice il direttore di Topolino, Alex Bertani - . Anche il nostro settimanale non poteva perdere l'occasione di omaggiarlo a suo modo, con l'inconfondibile ironia e simpatia dei nostri amati Paperi, che faranno scoprire ai lettori l'aspetto più giocoso di Leonardo, geniale sin da bambino. Un viaggio in Italia avvincente e avventuroso: sarà interessante vederli in azione proprio nel Paese a cui questi personaggi sono da sempre molto legati, ricambiati dall'affetto dei lettori stessi. Un'avventura da gustare puntata dopo puntata!".



Nel corso delle cinque puntate, Qui, Quo, Qua insieme a Zio Paperino, che coltiva la passione per Leonardo fin da piccolo, saranno protagonisti di un'avventura che li porterà in viaggio alla scoperta del Maestro nelle città italiane che lo videro protagonista prima di recarsi in Francia. Lasciata Paperopoli, città in cui è ambientata la storia in edicola questa settimana, nelle puntate successive, dopo Firenze e Vinci, visiteranno Milano, Venezia e Roma, in "missione" per risolvere un enigma legato al grande personaggio toscano. Un'occasione per scoprire anche il lato giocoso di Leonardo, geniale fin da bambino.



Tra i luoghi che i lettori nel corso delle puntate visiteranno insieme ai Paperi, oltre a Firenze ci sono Anchiano, il borgo nei pressi di Vinci dove nacque il genio toscano, il Castello Sforzesco di Milano e la sua Sala delle Asse, Venezia e i canali, Roma con Palazzo Belvedere dove alloggiò il Maestro e altri scorci da cartolina come il Colosseo o Fontana di Trevi.



Ogni storia sarà poi accompagnata da ricchi redazionali che approfondiranno meglio i temi affrontati nelle diverse puntate, soffermandosi su notizie e curiosità legate a Leonardo nella città protagonista della storia della settimana e, in particolare, sugli eventi dedicati alle celebrazioni di Leonardo. Dopo l'anteprima con l'intervista all'autore Bruno Enna, corredata da numerose notizie curiose, questa settimana i lettori scopriranno di più sul Maestro grazie all'intervista a Massimo Polidoro, grande esperto del tema, mentre dalla prossima settimana spazio a Vinci.



Le sorprese per i lettori però, non finiscono qui. Infatti, da mercoledì 15 maggio, in concomitanza con la prima tappa del viaggio in Italia dei paperi, troveranno il primo pezzo per comporre la cover-puzzle dedicata a Leonardo, la prima di questo tipo nella storia del settimanale! Un puzzle in quattro parti, da completare con le cover-omaggio a Leonardo, ognuna dedicata a una città italiana.