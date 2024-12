"Tim Burton's Labyrinth", a Milano in mostra lo straordinario universo creativo del regista

In esclusiva a Milano "Tim Burton's Labyrinth", l'esperienza immersiva e interattiva che guida i visitatori attraverso l'universo creativo e fantastico del regista Tim Burton. L'esposizione arriva per la prima volta in Italia, alla Fabbrica del Vapore, dal 13 dicembre al 9 marzo 2025. "E' come entrare nella mia mente", parola di Burton. Un vero e proprio labirinto permetterà, infatti, ai suoi esploratori di scegliere un itinerario unico tra oltre trecento possibilità. Così, i visitatori di tutte le età sono invitati a immergersi nel favoloso mondo di una delle teste creative più originali del nostro tempo e a scoprire i personaggi e le scene iconiche dei suoi film.