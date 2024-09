Siena, il Palazzo delle Papesse riparte con "Julio Le Parc. The discovery of perception"

L’attitudine alla sperimentazione porta Le Parc a definire uno spettro di 14 colori quale base per la sua ricerca pittorica. L’artista argentino li utilizza puri, come fossero un pezzo di arcobaleno che si muove formando geometrie sempre nuove. Le infinite variazioni cromatiche e di forme dei dipinti di Le Parc invadono le sale del quattrocentesco palazzo, come in Ondes 139 série 47 n. 8, (1974), oppure Ondes Alternées à partir d’un thème de 1972 (1972-2018), dove le opere impongono in senso positivo la propria forza nello spazio della mostra. I colori acrilici dell’artista sembrano in movimento, moltiplicandosi e travalicando i confini della tela. “Guardarle – precisa la curatrice Marcella Beccaria - significa accedere a un universo gioioso nel quale è protagonista l’esperienza percettiva”. A Palazzo delle Papesse, i cerchi concentrici di Série 14 – 14 Permuté (1970-2020) e quelli tremolanti in Série 15 n. 8 (1971-2012) catturano lo sguardo, invitando chi li incontra a sperimentare diversi gradi di distanza, provando per esempio ad avvicinarsi per poi allontanarsi.