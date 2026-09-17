Al via a Cinecittà "PNRR Piccoli Borghi": gli interventi di Giuli, Foti, Mazzi, Fitto, Ciciliano, Manfredi e Ferro

Nel corso del suo intervento, il ministro Giuli ha aggiunto: "I borghi sono scrigni di senso, di tradizioni popolari e di risorse culturali. L’agenda del nostro Governo ha sempre attribuito alla cultura una centralità strategica: nella Tutela, che scriviamo e pronunciamo con la T maiuscola, nella valorizzazione del nostro patrimonio di bellezza e nella capacità di generare sviluppo, crescita e benessere. L'Italia è tornata a primeggiare nel turismo culturale, con le sue città d'arte, i suoi territori e il suo paesaggio. Se in questa rinascita l'Italia delle grandi città ha svolto un ruolo da protagonista, noi, come governo, abbiamo voluto scommettere sull’Italia dei territori, delle comunità e dei borghi. È su questo modello che immaginiamo un nuovo indirizzo politico, volto a favorire la rigenerazione urbana e la cura sociale dei borghi, contrastando lo spopolamento e l'impoverimento".