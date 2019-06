Roma, lo scrittore Andrea Camilleri in rianimazione dopo un infarto

Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri, 93 anni, è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Roma. Si trova nel reparto di rianimazione. Autore della saga dei gialli del commissario Montalbano, è stato trasportato in pronto soccorso in seguito a un infarto. Camilleri si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino.