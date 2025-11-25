Elsa Morante, quarant'anni senza la scrittrice che ha segnato il Novecento

Morante nacque a Roma e trascorse la sua infanzia nel quartiere Testaccio. Cominciò a scrivere da giovanissima, componendo filastrocche e fiabe per bambini, pubblicate su varie riviste. Nel 1935 iniziò la sua collaborazione con alcuni periodici. Nel 1941 pubblicò il suo primo romanzo, "Il gioco segreto", una raccolta di racconti giovanili. Questo fu seguito, nel 1942, da un libro per ragazzi, intitolato "Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina", corredato da illustrazioni eseguite dalla scrittrice stessa. Nel 1941 Morante si sposò con lo scrittore Alberto Moravia. Grazie a quest'ultimo, entra in contatto con scrittori di primo piano del Dopoguerra come Umberto Saba, Giorgio Bassani e, soprattutto, Pier Paolo Pasolini, con cui rimase a lungo amica. Nel 1948 pubblicò il suo primo romanzo "Menzogna e Sortilegio", e nel 1957 il secondo dal titolo "L’isola di Arturo", un grande successo sia di critica che di pubblico che le è valso il prestigioso premio Strega.