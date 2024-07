Donatella Di Pietrantonio vince il Premio Strega 2024 con "L'età fragile"

Di Pietrantonio, già vincitrice del Premio Campiello nel 2017 per L'Arminuta e finalista allo Strega nel 2021 per Borgo Sud, ha spiegato così i temi del romanzo: "Volevo sottolineare l’importanza della consapevolezza, del riconoscere la propria fragilità individuale come appartenente a una fragilità più generale che ci riguarda tutte e tutti. Solo nel momento in cui se ne diventa consapevoli può diventare un punto di forza". Inoltre, al momento della premiazione, l'autrice ha voluto festeggiare prendendosi un impegno: "Prometto che userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi non sono più scontati".