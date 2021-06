Premio Selezione Bancarella Sport 2021, ecco i libri vincitori

"Dolomiti da leggenda" di Beppe Conti (Reverdito Editore); "Non dire addio ai sogni", di Gigi Riva (Mondadori); "Felice Gimondi – Campione nello sport, campione nella vita", di Ildo Serantoni (Bolis Edizioni); "Tutto il mio calcio minuto per minuto" di Ezio Luzzi (Baldini+Castoldi); "Donne in bicicletta" di Antonella Stelitano (Ediciclo); "Panini – Storia di una famiglia e di tante figurine" di Leo Turrini (Minerva). Questi i libri vincitori del Premio Selezione Bancarella Sport 2021. I sei finalisti verranno ora sottoposti all'attenta valutazione della "Grande Giuria" e il 17 luglio, a Pontremoli, in Piazza della Repubblica, verrà decretato il vincitore della 58esima edizione del Premio Bancarella Sport.