Premio Caputo, Napoli vola a New York con l'arte delle nuove generazioni

Con la tappa newyorkese si apre un viaggio che porterà l'arte e la tradizione partenopea in tutto il mondo, celebrando l'identità di Napoli e il suo patrimonio culturale in chiave contemporanea. "New York rappresenta il palcoscenico più ambito per l'arte contemporanea globale e per questo siamo felici di poter ospitare all'Istituto Italiano di Cultura questo progetto che ci permette di raccontare l'eccezionale talento di una nuova generazione di artisti italiani e lo spirito di una città in continua evoluzione come Napoli, dimostrando come anche in Italia il mecenatismo possa trovare terreno fertile", ha commentato Fabrizio Di Michele, Console Generale d'Italia a New York e Direttore Reggente dell'Istituto Italiano di Cultura di New York.