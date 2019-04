Premio Bancarella Sport 2019, ecco i sei libri vincitori

Alpinismo, pallanuoto, ciclismo, motociclismo e calcio. Ce n'è per tutti i gusti nella sestina del Premio Bancarella Sport 2019. La Commissione di scelta della cinquantaseiesima edizione, riunitasi a Milano presso la sala di rappresentanza della Banca Cesare Ponti, ha scelto i sei vincitori del Premio Selezione. Il presidente Paolo Francia ha proclamato i sei libri vincitori.

"4810. Il Monte Bianco. Le sue storie, i suoi segreti", di Paolo Paci, edito da Corbaccio. "Asfalto" di Andrea Dovizioso, edito da Mondadori. "Eraldo Pizzo. Caimani come me. Il mito Pro Recco", di Claudio Mangini, edito da Sagep Editori. "Demoni", di Alessandro Alciato, edito da Vallardi. "Il caso Fiorenzo Magni. L’uomo e il campione nell’Italia divisa", di Walter Bernardi, edito da Ediciclo Editore. "Radiogol", di Riccardo Cucchi, edito da Il Saggiatore.



Per i contenuti fotografici e l'unicità dell'opera è stato inoltre ritenuto meritevole disegnalazione il volume: "Fausto Coppi. La grandezza del mito". Fotografie di Walter Breveglieri. Edito da Minerva.