Palermo, le opere di Elliott Erwitt per la prima volta in Sicilia

Il team curatoriale ha scelto una selezione inedita con le foto più iconiche e significative dalla summa della produzione del Maestro, con in mostra le serie ICONS, Kolor, Family, Self Portrait. Dal punto di vista quantitativo, il visitatore si trova di fronte a una mostra imponente: oltre 190 opere visibili di cui 110 in mostra e oltre 80 in una video proiezione in HD. Determinante la grande dimensione delle immagini sia in Black&White sia in Kolor, tutte presentate con passe-partout e cornici museali, con oltre 40 opere in dimensione 100x150 cm. L'allestimento è stato specificamente progettato per assicurare un'immersione emozionante nel percorso.