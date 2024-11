"Nessuno basta a se stesso", il manuale di bellezza di Enzo Manes

Cercare la bellezza senza fare però non basta. Se sognare è la premessa, la concretezza è ciò che trasforma i sogni in realtà. Questo vuol dire che la gestione è tutto anche e in particolare nel non profit. In questo ambito spesso ci si accontenta, col fatto che è fatto a fin di bene si pensa che qualsiasi cosa sia meglio di nulla. A Dynamo invece anche i volontari sono selezionati come in un’azienda. Questa filosofia non ha nulla a che fare con il cosiddetto altruismo efficace, dottrina made in Usa secondo la quale, ad esempio, non dovrei donare a chi sento più vicino a me ma mettere il denaro dove posso ottimizzare il risultato. A questa idea, che Manes neanche cita, contrappone quella di autenticità. E, sempre a proposito di sogni, l’autore ne ha uno grande che riuscirà a realizzare, almeno così speriamo. Se tutte le persone che posseggono più di 500.000 euro in Italia donassero un millesimo di ciò che hanno avremmo sei miliardi da spendere. A livello globale, basterebbe che l’1% più ricco del pianeta facesse a meno del 10% del proprio patrimonio per eliminare fame, tante malattie, allevamenti intensivi.



Marco Di Gregorio