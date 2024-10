"The World of Bansky - The immersive Experience" fa tappa a Napoli

Banksy ha anche utilizzato la sua arte per scopi filantropici, donando i proventi della vendita di "Mediterranean Sea View", 2017, a un ospedale palestinese. La sua reinterpretazione dell'opera di Monet, "Show Me the Monet", è stata venduta per 8,4 milioni di euro nel 2020. Nel marzo 2021, Game Changer ha raggiunto quasi 20 milioni di euro, con proventi a favore del servizio sanitario britannico. Nell'ottobre del 2021, "Love is in the Bin", la "Girl with Balloon" stracciata, ha stabilito un nuovo record con 21,6 milioni di euro. L'acquirente di questa opera d'arte da record rimane sconosciuto.