Al Vittoriano di Roma arriva Medif, la mostra sugli esuli dalmati, istriani e fiumani

Il commovente ricordo di Italia Giacca - L'architetto Tita, curatore dell'esposizione, ha mostrato in anteprima alcune immagini del percorso multimediale che farà rivivere negli occhi dei visitatori la storia personale e comune di queste 350mila persone. Persone in carne e ossa, donne, uomini e bambini. Come lo era Italia Giacca, oggi consigliere nazionale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia ed esule istriana, che ha commosso tutti con la forza del suo ricordo: "Ero una bambina di 6 anni e non avevo neanche una valigia. In un giorno concitato, la mia mamma mise quel poco che aveva in una borsa di tela e andammo via a piedi". Il papà di Italia era già andato via, era a Trieste: "Non era un fascista, ma amava il suo Paese e per questo era candidato a essere infoibato". La vita nuova non fu affatto facile, e segnò il destino dell'intera famiglia. Ecco perché Medif, per Italia Giacca, è "un'emozione profonda" ma anche "come il Giorno del Ricordo, un risarcimento morale per noi tutti e per chi, come i miei genitori, non lo ha mai potuto avere".