Morto il filosofo Gennaro Sasso

"Ci lascia un intellettuale di immenso valore, un maestro autentico e una delle voci più autorevoli della cultura italiana" l'addio del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, esprimendo profondo cordoglio per la scomparsa. "Il professor Gennaro Sasso ha incarnato il valore della profondità, dello studio e della responsabilità intellettuale, formando generazioni di studiosi di altissimo profilo. Con il suo rigore scientifico e la sua straordinaria levatura, è stato uno dei massimi storici della filosofia italiana del secondo Novecento. Studioso insigne di Niccolò Machiavelli, al quale ha dedicato opere fondamentali che ne hanno profondamente rinnovato l'interpretazione, ha diretto con autorevolezza l'Enciclopedia Machiavelliana dell'Istituto Treccani. Continuatore della grande tradizione idealistica di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, lascia un'eredità intellettuale destinata a restare centrale nel pensiero filosofico contemporaneo" ricorda Giuli che a lui rivolge il suo "affettuoso ricordo, insieme al cordoglio alla famiglia, ai suoi allievi, all'intera comunità accademica e aquanti gli hanno voluto bene".