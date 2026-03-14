Berlino, è morto il filosofo tedesco Jürgen Habermas
Lo ha reso noto la sua casa editrice
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È morto a 96 anni il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas a Starnberg, nei pressi di Monaco di Baviera. Lo ha reso noto la sua casa editrice, Suhrkamp. Le sue opere sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia lo hanno reso uno dei filosofi più influenti al mondo e una figura intellettuale di spicco nella sua Germania natale. Habermas è intervenuto spesso su questioni politiche nel corso di diversi decenni. La sua ampia produzione letteraria ha superato i confini delle discipline accademiche e filosofiche, fornendo una visione della società moderna e dell'interazione sociale. Tra le sue opere più note figurano i due volumi della “Teoria dell'agire comunicativo”.
Habermas era nato con una fessura palatale che gli aveva richiesto ripetuti interventi chirurgici durante l'infanzia, un'esperienza che ha contribuito a plasmare il suo pensiero successivo sul linguaggio. Il filosofo ha affermato di aver sperimentato l’importanza del linguaggio parlato come "un livello di comunanza senza il quale noi, come individui, non possiamo esistere" e ha ricordato le difficoltà che ha avuto nel farsi capire. Ha anche parlato della "superiorità della parola scritta" e ha affermato che "la forma scritta nasconde i difetti di quella orale".