Berlino, è morto il filosofo tedesco Jürgen Habermas

Habermas era nato con una fessura palatale che gli aveva richiesto ripetuti interventi chirurgici durante l'infanzia, un'esperienza che ha contribuito a plasmare il suo pensiero successivo sul linguaggio. Il filosofo ha affermato di aver sperimentato l’importanza del linguaggio parlato come "un livello di comunanza senza il quale noi, come individui, non possiamo esistere" e ha ricordato le difficoltà che ha avuto nel farsi capire. Ha anche parlato della "superiorità della parola scritta" e ha affermato che "la forma scritta nasconde i difetti di quella orale".