Milano, alla Scala torna in vigore il dress code: no a canottiere, pantaloni corti e infradito

Ma, in realtà, la questione non riguarda soltanto i giovani che, spesso, hanno look più formali o eleganti di persone più anziane, quanto gli stranieri con improbabili look da turisti. Il discorso, poi, ha un aspetto più generale sui comportamenti da tenere a teatro. Un altro dei divieti, ad esempio, riguarda cibo e bevande che non possono essere portati dall'esterno alla Scala. Senza contare che, nel tempo, il bon ton teatrale è cambiato. Con l'avvento degli smartphone sono arrivati gli appelli, spessissimo inascoltati in tutti i teatri del mondo, a non fare video e foto durante le rappresentazioni e alla Scala sono stati costretti anche a invitare a non appoggiarli alle balaustre, dopo che un apparecchio caduto dai palchi ha colpito uno spettatore in platea che era pronto alla denuncia.