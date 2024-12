Milano, prorogata la mostra "Disegnare l'azione. Carte di Ico Migliore"

"Ma qual è oggi il ruolo del disegno nella progettazione?, - si chiede Ico Migliore. - In un contesto contemporaneo, la versatilità con cui un disegno viene tradotto in forme digitali è cruciale per connettere il processo creativo agli strumenti di produzione moderni. Questi disegni verranno trasfigurati in digitale, mostrando come si siano sviluppati e abbiano dato vita al progetto reale. Senza la carta però si perderebbe il ragionare con se stessi, l'autenticità del tratto che si scopre idea divenuta forma".