Milano, morto a 83 anni lo scrittore Nanni Balestrini

E' morto all'età di 83 anni Nanni Balestrini, scrittore, curatore di antologie ed esponente della Neoavanguardia. A darne notizia è la casa editrice DeriveApprodi. "E' con tristezza e dolore - si legge in un post su Facebook - che informiamo della scomparsa di Nanni Balestrini. Una scomparsa, non solo per noi, incolmabile".