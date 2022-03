"Media Training, come comunicare in video con sicurezza ed efficacia": ecco il manuale del regista Gianroberto Marelli

Quante volte è capitato di comunicare in video e di chiedersi se la performance sia stata all’altezza? "Media Training.

Come comunicare in video con sicurezza ed efficacia" del regista e docente di Media Training Gianroberto Marelli illustra, per Hoepli, un metodo per apprendere i principali elementi della comunicazione – dal media al presentatore, passando per l’audience e il messaggio – e come si combinano con i mezzi audio e video, con illuminazione e location. Interiorizzando, allo stesso tempo, una fondamentale consapevolezza: che le priorità degli aspetti a cui prestare attenzione cambiano a seconda del contesto in cui si svolge il processo comunicativo.