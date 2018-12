Manovra: rimane il bonus cultura ai diciottenni, ma solo per i libri

Il bonus cultura si applicherà solo all’acquisto dei libri. Rimangono fuori musica e biglietti per l’ingresso a concerti, cinema, teatro, eventi culturali e musei. La decisione trova riscontro nei dati del ministero dei Beni culturali: nei primi tredici mesi dall’entrata in vigore dell’incentivo, tra il 3 novembre 2016 e i 30 novembre 2017, oltre l’80% dei fondi è stato utilizzato per acquistare libri cartacei (98%) o e-book (2%). In totale, nei primi tredici mesi dall’entrata in vigore dell’incentivo, ne hanno beneficiato circa 600 mila ragazzi che hanno speso 163milioni di euro. Di questi, 131 milioni sono andati in libri.