Le ceramiche di Lucio Fontana in mostra a Venezia

La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia offre uno sguardo unico sulla profonda connessione di Lucio Fontana con la ceramica, una materia che ha caratterizzato gran parte del suo percorso creativo. La mostra intitolata "Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana", curata da Sharon Hecker, è aperta fino al 2 marzo, e presenta circa settanta opere che mettono in luce un aspetto meno conosciuto ma essenziale dell’artista, evidenziando il suo rapporto con un materiale umile come l’argilla e con una tecnica diversa da quella che lo ha reso celebre negli anni cinquanta e sessanta per i suoi celebri tagli.