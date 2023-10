Louise Gluck, morta la poetessa americana premio Nobel per la letteratura nel 2020

E' morta all'età di 80 anni la poetessa americana Louise Gluck, premiata con il Nobel per la letteratura nel 2020.

Lo ha reso noto l'Università di Yale, dove insegnava. Nata a New York, considerata una delle più grandi figure della poesia americana, è stata premiata dall'Accademia svedese "per la sua caratteristica voce poetica", diventando la sedicesima donna a vincere il Nobel per la letteratura.