"Loro. La prima indagine di Ludvine Vancker", il ritorno in libreria di Maxime Chattam

Tre o, forse, più killer a piede libero accomunati da un simbolo: la firma sui loro delitti, compiuti tutti in maniera diversa. Con Ludvine Vancker, Sezione Ricerche della Gendarmeria di Parigi, disposto a tutto pur di fermali. Per questo si affida al noto criminologo Richard Mikelis: l’unico capace non soltanto di dare la caccia agli assassini, ma di pensare come Loro. Perché lui è come Loro, un predatore di predatori. È questo il fil rouge di LORO La prima indagine di Ludvine Vancker.